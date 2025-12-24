Юрий Бурлачко прокомментировал новую квоту на вывоз риса-сырца за пределы ЕАЭС

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко прокомментировал установленную правительством России квоту на вывоз риса-сырца за пределы Евразийского экономического союза в объеме 200 тыс. тонн. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ фактически снимает действовавший более трех лет запрет на экспорт одной из ключевых агрокультур для отечественного АПК.

Как отметил спикер ЗСК, для Краснодарского края, который на протяжении многих лет остается крупнейшим рисосеющим регионом страны, это решение имеет принципиальное значение. Возобновление экспорта должно придать дополнительный импульс развитию отрасли и открыть для кубанских производителей выход на внешние рынки, где традиционно востребован рис высокого качества.

«Вопрос, связанный с необходимостью возобновления экспорта риса, ранее, напомню, неоднократно поднимался депутатами ЗСК, свою позицию по этому поводу мы обозначали и в процессе взаимодействия с коллегами из федерального центра. Данную тему, отмечу, поднимали и сами рисоводы во время наших поездок к ним в хозяйства»,— напомнил Юрий Бурлачко.

Развитию отрасли, по оценке региональных властей, также способствует действующее краевое законодательство о мелиорации. В 2025 году в него были внесены изменения, уточняющие учет мелиорированных земель, на которых, в том числе, ведется рисоводство. Эти меры, как ожидается, создадут дополнительные условия для наращивания производства и повышения экспортного потенциала кубанского риса.

Вячеслав Рыжков