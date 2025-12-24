В ДТП в Лаишевском районе погиб водитель «ГАЗели»

В Лаишевском районе Татарстана произошло ДТП с участием грузовых автомобилей, в результате которого погиб один водитель. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Татарстану.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ГАЗель» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. В результате Volvo наехал на стоящий на правой полосе автомобиль, пострадавший в предыдущем ДТП.

Водитель «ГАЗели» скончался на месте происшествия.

Обстоятельства аварии выясняются.

Анна Кайдалова