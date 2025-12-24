В Краснодаре отключились около 60 светофоров из-за скачка напряжения

В Краснодаре из-за скачка напряжения в электросетях не работает около 60 светофоров. Об этом сообщает Департамент транспорта и дорожного хозяйства города.

Отключение затронуло Карасунский, Центральный и Западный округа Краснодара. Автомобилистов просят быть внимательнее, соблюдать правила дорожного движения и следовать предписаниям дорожных указателей.

По этой же причине трамвайные маршруты №1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 15, 21 и троллейбусные маршруты №6, 8, 20 временно остановились. Как сообщает МУП «КТТУ», сейчас движение восстановлено.

UPD: В 13:24 работу всех светофорных объектов восстановили.

Алина Зорина