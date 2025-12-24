Удмуртия попала в антирейтинг регионов по оценке медпомощи

Удмуртия оказалась на третьем месте с конца рейтинга по степени удовлетворенности пациентами медпомощью. Такие данные следуют из опроса портала «ПроДокторов», сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Статистика 83 регионов России основывается на 1,1 млн отзывов пациентов медучреждений. Они оценивали уровень медицинской помощи по пятибалльной шкале, где 1 — «плохо», 5 — «отлично».

Лидером по степени удовлетворенности стал Севастополь с рейтингом 4,81. Следом расположились Тюменская область (4,76) и Ханты-Мансийский автономный округ (4,57).

В конце рейтинга государственных и частных клиник Удмуртия (4,04), Вологодская область (4,02) и Дагестан (4,01). При этом в отдельном рейтинге государственных больниц в конце находятся Удмуртия — 3,40, Владимирская область — 3,37 и Дагестан — 3,19.

В исследовании отмечается, что 93% пациентов обращается к платным клиникам. При этом 60% из них прибегает к частникам из-за отсутствия нужного врача в государственных медучреждениях, либо из-за длительного его ожидания. Еще треть — из-за недостаточного качества бесплатной помощи и почти четверть говорит о невнимательности медперсонала к своим посетителям.

Владислав Галичанин