Вратарь «Ростов-Дона» Юлия Грацкевич перешла в аренду в «Звезду»

Вратарь гандбольного клуба «Ростов-Дон» Юлия Грацкевич до завершения сезона Суперлиги 2025/26 будет выступать на правах аренды за звенигородскую «Звезду». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

Голкипер присоединилась к ростовской команде летом 2023 года. За это время она неоднократно становилась лучшим игроком матча и месяца. В 2025 году Грацкевич завоевала Кубок России и Суперкубок страны.

«Хочу поблагодарить руководство клуба, тренеров, моих девчонок, медперсонал и нашу медиагруппу за эти теплые два года в клубе! Спасибо и нашим крутым и дорогим болельщикам за громкую поддержку. Это были незабываемые два года вместе. Вы навсегда оставили след в моем сердце. Я иду за новыми достижениями, но не прощаюсь. До новых встреч!», — прокомментировала трансфер спортсменка.

Константин Соловьев