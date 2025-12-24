В Шахтах задержали мошенников, вымогавших 400 тысяч рублей шантажом

Житель города Шахты обратился в дежурную часть Отдела полиции 3 Управления МВД России с заявлением о мошенничестве и вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Как установили полицейские, злоумышленники шантажировали потерпевшего публикацией компрометирующих фотографий в социальной сети. Аферисты также запугивали его уголовной ответственностью. Чтобы избежать наказания, мошенники предложили жертве урегулировать ситуацию за 400 тыс. руб. Преступники назначили дату и время передачи денег.

Жертва обратилась в полицию и передала им всю информацию о готовящейся сделке. В назначенный день сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых и доставили их в территориальный отдел для проведения следственных действий.

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Валентина Любашенко