Ипотечное кредитование в Татарстане за десять месяцев сократилось на треть

В Татарстане объем кредитования в январе—октябре 2025 года снизился на 32% и составил 109 млрд руб. Об этом сообщает «РБК Татарстан» со ссылкой на заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ильшата Гимаева.

За 10 месяцев в республике выдали 23,8 тыс. ипотек, что на 44% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

По договорам долевого участия (ДДУ) с января по октябрь этого года оформлено 10,7 тыс. ипотек, что на 15% меньше, чем в 2024 году. Объем ипотечного кредитования в рамках ДДУ составил 61 млрд руб., снизившись на 10% по сравнению с прошлым годом.

В сегменте индивидуального жилищного строительства выдано 5,5 тыс. ипотек на общую сумму 23,8 млрд руб. Из них около 2,4 тыс. ипотек на 8,5 млрд руб. предназначались на строительство домов, а 3 тыс. ипотек на 15,3 млрд руб. — на приобретение готового жилья.

Анна Кайдалова