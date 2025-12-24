На Кубани привлекут более 8 тысяч спасателей на зимние каникулы

В Краснодарском крае в период зимних праздников запланировано свыше 850 массовых мероприятий на 770 культурных объектах. Для обеспечения безопасности жителей и гостей региона силы МЧС России перевели на усиленный режим работы. Об этом на пресс-конференции по итогам года рассказал врио начальника ГУ МЧС России по региону, полковник внутренней службы Евгений Поддубный.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В рамках подготовки к праздникам создан централизованный реестр всех площадок с массовым пребыванием детей. Принятая мера позволит спасателям осуществлять адресный контроль безопасности.

Группировка сил и средств, находящихся в состоянии повышенной готовности, включает 1626 человек личного состава и 111 единиц техники РСЧС. Из них 798 специалистов и 107 единиц техники представляет непосредственно МЧС России.

На ключевых объектах организуют круглосуточное дежурство. Общее число привлеченных к обеспечению безопасности сил в крае превысит 8,8 тыс. человек.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре на новогодние и рождественские праздники организуют свыше 600 событий. В краевой столице, как и по всему региону, сохраняется ограничение на численность участников открытых мероприятий — не более 1 тыс. человек. В предновогодние недели и праздничные дни меры безопасности в городе будут усилены.

Нурий Бзасежев, Маргарита Синкевич