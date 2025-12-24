Морозы до –32 ожидаются ночью 25 декабря в Удмуртии

В ночь на 25 декабря в Удмуртии ожидается сохранение морозной погоды с температурой до -27…-32°С. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Фото: Артем Изофатов, Коммерсантъ

При этом прошедшей ночью самая холодная температура была зарегистрирована в селе Дебесы, где столбик термометра опустился до -33,4°С. Теплее всего было в Ижевске и в Можге — -29,4°С.

Но уже в пятницу, 26 декабря, холода начнут отступать. Температура воздуха составит до -20…-25°С ночью.

Владислав Галичанин