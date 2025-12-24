С 2026 года в Татарстане отменят налоговые льготы для организаций-иноагентов

С 1 января 2026 года в Татарстане пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль для определенных категорий организаций не будет распространяться на организации, признанные иностранными агентами, а также для компаний, где доля участия иноагентов составляет не менее 10%. Соответствующий законопроект одобрили депутаты на заседании Госсовета республики.

Депутат Леонид Якунин отметил, что изменения вносятся для приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным.

Ранее пониженные ставки по налогу на прибыль действовали для резидентов особых экономических зон, участников региональных инвестиционных проектов, компаний со специальными инвестиционными контрактами и резидентов территорий опережающего развития.

Анна Кайдалова