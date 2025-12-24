Челябинск вошел в число городов с самым дешевым глинтвейном

В число российских городов-миллионников с самым недорогим безалкогольным глинтвейном в заведениях общепита вошел Челябинск. Кружка напитка 300-350 мл в среднем стоит 246 руб., проанализировал сервис «2ГИС».

По данным аналитиков, кроме Челябинска в число городов с самым недорогим глинтвейном вошли Казань, где кружка согревающего напитка в среднем обойдется в 205 руб., Красноярск — 249 руб., Уфа — 250 руб.

Дороже всего глинтвейн стоит в Москве — 398 руб. за 300-350 мл, чуть дешевле в Санкт-Петербурге — 355 руб., Нижнем Новгороде — 320 руб.

Согласно данным «2ГИС», спрос на глинтвейн начинает расти в начале октября и увеличивается примерно в пять раз по сравнению с летом. Пик интереса приходится на декабрьские выходные.

Ольга Воробьева