Златоустовский «Водоканал» уличили в сбросе сточных вод в реку Ай

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора обнаружило 10 нарушений законодательства со стороны ООО «Златоустовский „Водоканал“». В том числе предприятие сбрасывает недостаточно очищенные стоки в реку Ай, сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения обнаружили во время плановой выездной проверки с экспертами центра лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу. Были отобраны пробы воды из реки Ай до и после выпуска сточных вод, а также воздуха на источниках выбросов «Водоканала». Выяснилось, что организация сбрасывает загрязняющие вещества сверх нормативов в реку и неправильно содержит очистные сооружения. Кроме того, предприятие не заплатило за сброс стоков в 2024 году 4,9 млн руб. и не разработало программу экологического контроля на 2023-2025 годы.

Сейчас управление Росприроднадзора рассчитывает размер причиненного вреда. Организации выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

Виталина Ярховска