Зарубежные СМИ: Зачем США стягивают войска в Карибский бассейн?

Соединенные штаты перемещают масштабные военные силы в регион Карибского бассейна. По данным The Wall Street Journal, в регион прибыли свыше 10 конвертопланов — винтовых летательных аппаратов, а также грузовые самолеты с техникой, снаряжением и военными, в том числе и элитные подразделения. На прошлой неделе Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей» блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые находятся у берегов Венесуэлы. Ведущие мировые СМИ обсуждают, что это дает Вашингтону новые возможности для потенциальных атак в регионе. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Представитель Южного командования Соединенных Штатов не стал комментировать масштабное перемещение войск, назвав ротацию «стандартной практикой». Однако The Wall Street Journal считает, что это следует рассматривать как очередное давление на режим венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Также это открывает новые возможности для потенциальных будущих операций в регионе, которые не исключал Трамп.

Причем наращивание сил носит не просто локальный характер, добавляет The Guardian. Белый дом якобы втайне заключает соглашения в сфере безопасности о размещении американских войск с другими странами Латинской Америки, среди которых Парагвай, Эквадор, Перу, Тринидад и Тобаго. Эту стратегию собеседники британской газеты называют «дипломатией канонерок на стероидах». Вашингтон якобы поощряет союзников и предупреждает тех, кто решил высказаться против администрации Трампа. В свою очередь Мадуро 22 декабря обратился к лидерам этих государств с призывом выступить против агрессии американского президента.

C 21 декабря США преследуют нефтяной танкер Bella 1, но он сопротивлялся абордажу со стороны береговой охраны. В связи с этим Соединенные Штаты рассматривают возможность привлечения дополнительных сил для задержания скрывающегося судна, пишет Reuters. По словам источников агентства, это будет одна из двух специальных групп морского реагирования, которые обучены штурму танкеров, в том числе и с помощью канатов, спущенных с вертолетов. Именно так береговая охрана захватила два судна 10 декабря. Впрочем, пока не ясно, по каким причинам Bella 1 еще не задержан, уточняет Reuters.

23 декабря парламент Венесуэлы принял закон, который криминализирует такие действия. В частности, захват нефтяных танкеров и создание помех для морской торговли в стране. Документ предусматривает штрафы и тюремное заключение сроком до 20 лет для любого, кто поощряет, запрашивает, поддерживает, финансирует или участвует в «актах пиратства», цитирует законопроект Associated Press.