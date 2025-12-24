В Татарстане отремонтируют 33 ФАП за 150 млн рублей в 2026 году

В Татарстане в 2026 году планируют отремонтировать 33 фельдшерско-акушерских пункта в 16 районах на 150 млн руб. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Альмир Абашев.

В республике работает 1663 ФАП в составе 43 центральных районных больниц. Из них 334 нуждаются в обновлении.

По словам министра, раис Татарстана утвердил изменение программы совершенствования первичной медико-санитарной помощи — регион переходит от строительства новых ФАП к капитальному ремонту существующих. По расчетам минздрава, программа обновления завершится в ближайшие 5–6 лет.

Анар Зейналов