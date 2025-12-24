Третий руководитель предприятия «Алмаз» арестован за служебные преступления
В Ростове-на-Дону арестовали начальника управления производства медицинской техники оборонного предприятия «Алмаз» по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на региональные правоохранительные органы.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации ведомства, руководитель полностью признал вину и выразил раскаяние.
Ранее, в ноябре 2025 года, были арестованы еще два сотрудника «Алмаза», обвиняемых в аналогичных преступлениях. По версии следствия, в 2021 году директор по коммерческой деятельности и главный бухгалтер оформили фиктивный договор на изготовление и поставку несуществующих ингаляторов с целью получения премии. В результате компании был причинен ущерб свыше 14 млн руб. Обвиняемые также имитировали возврат и уничтожение бракованной продукции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), проведены обыски по месту работы и проживания подозреваемых.
Согласно данным официального сайта компании, «Алмаз» входит в холдинг «Росэлектроника» под управлением «Ростеха» и специализируется на выпуске радиоэлектронной продукции и медицинской техники для оборонной и промышленной отраслей.