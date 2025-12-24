Почти 150 спецмашин вышло на очистку Ижевска от снега этой ночью

В ночь на 24 декабря на улицах Ижевска работало 144 единицы спецтехники, более 30 из которых — комбинированные дорожные машины. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

7,5 тыс. куб. м снега вывезли в минувшую ночь 57 самосвалов. Были очищены улицы центрального квадрата, Промышленная, Буммашевская, Базисная, Кудинова, Ильфата Закирова, Гагарина, Баранова, 50 лет Пионерии.

В администрации города отметили, что особое внимание было уделено маршрутам общественного транспорта и подъезды к социальным объектам — больницам и школам. Днем работники продолжат расчищать тротуары, остановки, пешеходные переходы и лестничные спуски.

Владислав Галичанин