Житель Удмуртии вернул более 150 тысяч рублей за онлайн-курс по криптовалюте
Жителю Удмуртии вернули деньги после отказа от курса обучения по заработку на криптовалюте в интернете после вмешательства Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба регионального управления.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
«Потребитель приобрел онлайн-обучение стоимостью более 169 тыс. руб. Практически сразу гражданин принял решение отказаться от договора на оказание образовательных услуг»,— говорится в сообщении. Житель направил организаторам курса претензию с требованием вернуть средства за неиспользованный период обучения.
Организация подтвердила, что договор расторгнут, однако из-за отсутствия сроков возврата средств потребитель денег не получил. Тогда к делу подключились сотрудники Роспотребнадзора и помогли сторонам урегулировать спор в досудебном порядке. Покупателю вернули деньги.