В Ростовской области задержали жителя Запорожья за шпионаж

В Ростовской области арестовали жителя Мелитополя по обвинению в шпионаже — он передавал СБУ данные о дислокации российских военных под видом блогерской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ Ростовской области.

По данным следствия, задержанный работал в сговоре с офицером СБУ и под прикрытием блогерской деятельности собирал разведывательную информацию о расположении российских войск. Он документировал местонахождение блокпостов, стоянок военной техники и мест размещения военнослужащих, затем передавал эти сведения сотруднику украинской спецслужбы через мессенджер Telegram. При задержании у него конфисковали технические устройства и средства связи.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Максимальный срок наказания составляет от 10 до 20 лет тюремного заключения. Суд выбрал арест в качестве меры пресечения.

Валентина Любашенко