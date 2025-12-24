В Челябинской области ожидается похолодание до -35°С

На территории Челябинской области ночью 25 декабря прогнозируется похолодание до -30°C. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает ФКУ «Управление автодорог „Южный Урал“».

Согласно прогнозу регионального гидрометцентра, ночью 25 декабря в большинстве районов Челябинской области ожидается понижение температуры воздуха до -28,-30 градусов Целбсия, в горах и низинах до -35°C.

ФКУ Упрдор «Южный Урал» просит водителей не выезжать на федеральные трассы без необходимости. Если поездки не удалось избежать, то автомобилистам рекомендуют убедиться в исправности машины, соблюдать скоростной режим и расстояние с другими авто.

Ольга Воробьева