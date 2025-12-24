Спрос на автомобили с пробегом от дилеров в Челябинской области вырос на 33%

В 2025 году спрос на машины с пробегом от дилеров вырос на 33% в Челябинской области по сравнению с предыдущим годом, сообщает «Авито Авто».

Наибольшей популярностью среди автомобилей возрастом до 10 лет и стоимостью более 1 млн руб. у местных жителей пользовались Kia, Hyundai, Toyota, LADA и Volkswagen. В топ-5 моделей машин вошли Kia Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Toyota Camry и Kia Sportage.

При этом сильнее всего вырос спрос на автомобили BMW (+49,3% к 2024 году), Kia (+46,6%), Mercedes-Benz (+45,6%), Toyota (+41,4%) и Hyundai (+35,9%). Среди моделей больше всего востребованность увеличилась у Volkswagen Tiguan (+94,3%), Kia Optima (+83,5%), Geely Coolray (+83%), Kia K5 (+70,2%) и Hyundai Santa Fe (+61,5%).

Виталина Ярховска