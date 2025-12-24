На Дону заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила пороговые значения

В Ростовской области зафиксировали сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусами и гриппом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора по итогам еженедельного мониторинга. По данным ведомства, показатели среди жителей старше 15 лет и детей 7-14 лет незначительно превысили пороговые значения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные возбудители негриппозной этиологии: аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус. Среди выявленных штаммов гриппа доминирует вирус типа А (H3N2).

Уточняется, что на карантин в регионе закрыли одно дошкольное учреждение и одну школу. Частично приостановили работу 6 групп в 6 детских садах и 64 класса в 23 школах. В то же время медицинские организации усилили дезинфекционный режим и ограничили посещение больных родственниками. Аналогичные меры введены в социальных стационарных учреждениях.

Руководителям предприятий рекомендовано не допускать на рабочие места сотрудников с признаками респираторных заболеваний, усилить проветривание помещений и дезинфекцию. В торговых центрах, театрах и других общественных местах, по данным Роспотребнадзора, увеличили частоту влажной уборки.

Константин Соловьев