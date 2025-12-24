В Казани завершили капитальный ремонт ледовой арены Дворца спорта

В Казани капитально отремонтировали ледовую арену Дворца спорта. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

В ходе работ была демонтирована хоккейная коробка и боксы, обустроена опорная стенка, выполнено армирование подиумов боксов и стен коллекторного канала. Также специалисты смонтировали новый хоккейный борт и установили станцию водоподготовки.

Дворец спорта был открыт в 1966 году и до 2005 года служил домашней ареной хоккейного клуба «Ак Барс».

Ранее сообщалось, что на капитальный ремонт ледовой арены Дворца спорта в Казани выделили 57,7 млн руб.

Анна Кайдалова