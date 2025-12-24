В 2025 году в Татарстане выданы разрешения на строительство 5,9 млн кв. м жилья

На сегодняшний день в Татарстане девелоперам выдано 630 разрешений на возведение 5,9 млн кв. м жилья. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ильшата Гимаева.

Количество выданных разрешений на строительство жилья превысило показатели прошлого года. В аналогичный период 2024 года в республике было оформлено 536 разрешений на строительство 4,9 млн кв. м жилой недвижимости.

По словам господина Гимаева, в регионе насчитывается 34 застройщика, у которых сроки ввода объектов в эксплуатацию перенесены на три месяца и более. При этом он подчеркнул, что строительство на этих объектах продолжается, они не заморожены.

Ранее сообщалось, что в ноябре в Казани число сделок с жильем снизилось на 8,9%.

Анна Кайдалова