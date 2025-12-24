Квартиры в новостройках Челябинска подорожали за год на 7,5%

В Челябинске средняя стоимость жилья в новостройках в середине декабря 2025 года составила 177 тыс. руб. за квадратный метр. По сравнению с декабрем прошлого года цена выросла на 7,5%. Это меньше, чем в среднем в российских мегаполисах, сообщает «Яндекс Недвижимость»:

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По сравнению с ноябрем средняя цена квадратного метра нового жилья в Челябинске почти не изменилась. При этом средняя стоимость квартиры увеличилась за месяц на 1,3%, а за год — на 10,7% и составила в декабре 10,2 млн руб. Средняя площадь предлагаемых объектов в новостройках Челябинска — 58,9 кв. м. По этому показателю Челябинск входит в тройку российских городов-миллионника. Выше средняя площадь новых квартир только в Омске (63,8 кв. м) и Красноярске (60,2 кв. м).

Средняя стоимость квадратного метра первичной недвижимости в миллионниках в декабре составила 204 тыс. руб., что на 1,9% превышает показатель ноября и на 15,2% —декабря прошлого года. При этом в Волгограде и Уфе цены снизились — 3,6% (139 тыс. руб.) и 3% (164 тыс. руб.).