В аэропортах Оренбурга и Орска ввели временные ограничения

В Оренбургской области введен режим воздушных ограничений «Ковер» из-за сохраняющейся угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев в своем канале в Max.

Аэропорты Оренбурга и Орска приостановили прием и отправку всех воздушных судов. Информация о сроках возобновления работы пока не сообщается.

Данные меры направлены на предотвращение возможных инцидентов и обеспечение безопасности граждан.

Андрей Сазонов