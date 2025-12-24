Доля премиального жилья в Сочи выросла почти вдвое в 2025 году

Доля премиальных объектов на рынке недвижимости Сочи увеличилась почти вдвое — с 12,3 до 23,1% в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу консалтинговой компании Core.xp.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Доля сделок в элитном сегменте также выросла с 0,2% в 2021 году до 23,3% в текущем году. Комфорт-класс при этом сократил свою долю с 97,4 до 46,5%.

Средняя площадь сделок составляет около 30 кв. м. Рост интереса покупателей к курортной недвижимости подтверждается увеличением доли премиум-класса в сделках по договорам долевого участия с 0,2% в 2021 году до 19,5% в 2024 году, а бизнес-класса — с 2,5 до 30,7%.

«Увеличение доли премиальных объектов с высококлассной инфраструктурой свидетельствует о переходе рынка от классического строительства жилых домов к формированию инвестиционных активов, доступных частным инвесторам»,— отметила руководитель направления жилой недвижимости Core.xp Екатерина Ломтева.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Сочи занял девятое место в мировом индексе PIRI 100 по версии NF Group. За год элитная недвижимость курорта (сегмент делюкс) подорожала на 10,4%, согласно данным The Wealth Report 2024.

Анна Гречко