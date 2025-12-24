Рядом с Севастополем сбили две воздушные цели

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, сбиты две воздушные цели в районе Фиолента. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Севастополе работает ПВО. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, оставаясь в укрытиях. Согласно информации Спасательной службы, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

Ранее на территории Севастополя была объявлена воздушная тревога.

Алина Зорина