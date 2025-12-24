«Украина остается главной темой»

Переговоры идут хорошо: Дональд Трамп не стал широко комментировать ситуацию вокруг Украины. Ранее в Москву и Киев были направлены доработанные варианты мирного плана. Поправки были внесены по итогам консультаций сторон в Майами. Между тем глава Белого дома обсудил украинскую тему в телефонном разговоре с президентами Казахстана и Узбекистана. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Вашингтон в очередной раз предлагает Кремлю смягчить позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

У католиков наступает рождественский сочельник. Западный мир постепенно уходит на каникулы. Дональд Трамп выступал накануне перед журналистами. Украину он прокомментировал достаточно сухо. Переговоры идут успешно.

На вопрос о дедлайне 25 декабря президент США и вовсе не ответил и вновь рассказал о том, что Америка больше Киев не финансирует. В целом так может показаться, что глава Белого дома в очередной раз отошел в сторону. Минюст, как известно, продолжает публикацию так называемых файлов Эпштейна. Прямого компромата на Трампа там вроде бы нет, пока. Однако нетрудно догадаться, что история для нынешнего главы американской администрации более чем неприятная.

На повестке дня нынче Венесуэла — ситуация вокруг этой страны постепенно обостряется, но войны все еще нет. Трамп вновь напомнил о Гренландии, которую он по-прежнему намерен в той или иной степени взять под контроль. Плюс программа строительства «золотых линкоров». Впрочем, все это ничего не значит. На самом деле ни в какую сторону от Украины Трамп не уходил. Тема остается главной. И вот новость: президент Соединенных Штатов провел по отдельности телефонные переговоры с президентам Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым. Обсудили урегулирование конфликтов в мире, включая Украину. Оба лидера получили приглашение на саммит G20 в Майами.

Собственно, к чему все это? США продолжают попытки экспансии на постсоветское пространство. Приоритет страны — богатые природные ресурсы. Разговор состоялся в тот момент, когда решается судьба мирного плана. Подобное можно расценивать как сигнал России: всей душой хотим с вами сотрудничать, пойдите же на компромисс, чтобы не пришлось нам, американцам, искать обходные пути к ресурсам и новые санкции придумывать. Между тем, по оценкам МИД РФ, взаимные раздражители в отношениях Москвы и Вашингтона по-прежнему имеют место. Хотя попытки их снять предпринимаются. Видимо, недостаточно.

Дмитрий Дризе