Челябинца задержали после скандала из-за подарка в детском саду

Полицейские Челябинска установили и задержали местного жителя, который устроил скандал с нецензурной бранью в детском саду из-за подарка сыну. В отношении горожанина составили административный протокол по факту мелкого хулиганства (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

О ситуации стало известно из социальных сетей. В детском саду №26 прошел новогодний утренник, и одному из детей не хватило подарка. Позже подарок нашли и попытались вручить мальчику, но его отец возмутился, начал кричать и выражаться нецензурной бранью. По его словам, ему было «обидно за ребенка». Рядом находились воспитатели, родители и дети.

Местного жителя доставили в отдел полиции «Курчатовский» УМВД России по городу. Он признал вину, раскаялся и извинился за свое поведение.

Виталина Ярховска