Железноводск стал лауреатом Национальной премии безопасности

Железноводск стал лауреатом I Национальной премии «Безопасный город». Об этом сообщил глава администрации курорта Евгений Бакулин.

По словам господина Бакулина, награждение состоялось в рамках VI Международного форума «Умный город — Безопасная среда», который прошел в «МосХаб.Сколково». Проекты Железноводска получили высокие оценки экспертов в трех номинациях.

Курортный город занял второе место в категории «Город на ладони» и третье место сразу в двух направлениях — «Биосфера» и «На страже».

«Победа в Национальной премии "Безопасный город" — это не только заслуженное признание наших достижений, но и стимул для дальнейшего развития и внедрения инновационных решений, делающих Железноводск ещё более комфортным, безопасным и привлекательным городом для жизни», — отметил глава города.

Валентина Любашенко