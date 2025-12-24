Организатора нарколаборатории в Челябинской области приговорили к 20 годам

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор 33-летнему жителю Челябинской области, обвиняемому в производстве наркотиков для онлайн-магазина (ч. 2 ст. 228.3, ч. 5 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). В качестве наказания ему назначено 20 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в колонии особого режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Сотрудники ведомства задержали южноуральца в августе 2024 года в одном из населенных пунктов региона. У ранее судимого гражданина были обнаружены и изъяты наркотическое средство мефедрон и химические реактивы массой более 93 кг для его производства. Суд и следствие установили, что житель региона организовал нарколабораторию в частном доме и поставлял изготовленное в один из онлайн-магазинов по продаже синтетических наркотиков.

Уголовное дело расследовал следственный орган регионального УФСБ.

Приговором суда, кроме длительного срока лишения свободы фигурант оштрафован на 150 тыс. руб. и лишен права заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете в течение пяти лет.