Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве жительницы Казани на глазах ребенка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о расследовании убийства жительницы Казани и ее малолетнего ребенка, сообщает пресс-служба СКР.

В понедельник, 22 декабря, в квартире на улице Нежметдинова обнаружили тело 38-летней местной жительницы с ножевыми ранениями конечностей.

Накануне стало известно, что по подозрению в совершении преступления задержан 39-летний супруг погибшей. Он дал признательные показания. По данным следствия, преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в медицинское учреждение со следами побоев был доставлен трехлетний сын погибшей. Ребенку оказана квалифицированная медицинская помощь.

Анна Кайдалова