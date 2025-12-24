Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве жительницы Казани на глазах ребенка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о расследовании убийства жительницы Казани и ее малолетнего ребенка, сообщает пресс-служба СКР.

В понедельник, 22 декабря, в квартире на улице Нежметдинова обнаружили тело 38-летней местной жительницы с ножевыми ранениями конечностей.

Накануне стало известно, что по подозрению в совершении преступления задержан 39-летний супруг погибшей. Он дал признательные показания. По данным следствия, преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в медицинское учреждение со следами побоев был доставлен трехлетний сын погибшей. Ребенку оказана квалифицированная медицинская помощь.

Анна Кайдалова