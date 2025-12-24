13 мигрантов выдворят из РФ после рейдов в Удмуртии

МВД приняло 13 решений о выдворении иностранцев за пределы РФ после рейдов в Удмуртии 9-15 декабря. Как сообщает пресс-служба ведомства, полицейские выявили 111 граждан, совершивших административные правонарушения в сфере миграционного законодательства.

«Приняты решения о наложении административных штрафов на сумму 575 тыс. руб., в доход государства взыскано — 114 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

Правоохранительные органы зарегистрировали восемь материалов проверок по признакам преступлений в сфере миграции. Возбуждено три уголовных дела.

Владислав Галичанин