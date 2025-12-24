Мошенники похитили у жителей Курганской области 9 млн рублей за неделю

За прошлую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадали 16 жителей Курганской области. Общая сумма похищенных средств составила 8,9 млн руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Больше всего злоумышленники похитили у 63-летнего жителя Кургана. Горожанину позвонил неизвестный и представился сотрудником Росфинмониторинга. Он сообщил о возможных мошеннических действиях со счетами гражданина и посоветовал перевести деньги на безопасный счет. В итоге местный житель отправил через мобильные приложения банков 4,8 млн руб. на указанные реквизиты. Из этих средств 750 тыс. руб. он занял у родственников, а остальное накопил. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Прокуратура Кургана контролирует ход расследования.

Виталина Ярховска