«Трактор» одержал победу над «Барысом» и прервал серию поражений

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» на выездном матче всухую победил казахстанский «Барыс». Счет по итогам встречи составил 2:0.

Матч прошел 23 декабря в Астане на стадионе «Барыс-Арена». Две шайбы забили Михаил Горюнов-Рольгизер и Логан Дэй. В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» победил уже в трех матчах с «Барысом» из четырех.

Челябинская команда также прервала серию из пяти поражений. Следующий матч «Трактор» сыграет 25 декабря с «Ладой» в Тольятти. Сейчас «черно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Ольга Воробьева