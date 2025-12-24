Финансирование культуры в Крыму увеличилось на 15% в 2025 году

В Республике Крым финансирование культурной сферы увеличили на 15% до 4,5 млрд руб. в 2025 году против 3,8 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство культуры региона.

Согласно бюджетным планам региона, в 2026 году объем средств на культуру и искусство составит 4,3 млрд руб.

Отмечается, что выделенные средства направят на поддержку театральной, музейной и библиотечной деятельности, ремонт и оснащение учреждений культуры, развитие культурно-досуговых организаций. Также деньги потратят на создание модельных библиотек, обновление книжных фондов, сохранение объектов культурного наследия и кадровую поддержку.

75% от общей суммы направят на содержание государственных учреждений культуры, включая зарплаты сотрудников.

«Ъ-Кубань» писал, что ГУП РК «Крымавтодор» получит более 6 млрд руб. в 2026 году на ремонт и содержание улично-дорожной сети Республики Крым. Как отметил глава региона Сергей Аксенов, выделенных средств хватит для проведения ямочного ремонта, грейдирования, установки дорожных знаков, светофоров, остановок и нанесения разметки.

Алина Зорина