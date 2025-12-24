Главе СКР доложат о расследовании дела об убийстве матери подростком в Сочи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве матери подростком в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Вчера, 23 декабря, в средствах массовой информации распространилась информация о том, что 17-летний житель Сочи 22 декабря напал на свою мать, убил ее и ранил 11-летнего брата. Мальчик сумел спастись и позвать на помощь, его госпитализировали. Нападавшего подростка нашли мертвым на месте преступления.

Следственными органами СКР по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Доклад о ходе расследования председателю ведомства предоставит глава регионального СУ СКР Андрей Маслов.

Алина Зорина