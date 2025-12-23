Главные новости за 23 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае годовая инфляция снизилась с 7,7% в октябре до 6,8% в ноябре. За месяц цены выросли на 0,3% против 0,4% ранее.

В 2025 году на Кубани открыли 39 новых отелей и гостиниц.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил правительству рассмотреть дополнительные меры поддержки туристического бизнеса Анапы, пострадавшего после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

Власти Кубани планируют утвердить около 120 проектов изменений в генпланы муниципалитетов в 2026 году, что позволит исключить 31,1 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения из границ населенных пунктов.

В Краснодарском крае в 2025 году завершили ремонт свыше 400 км автомобильных дорог. Власти предусмотрели на эти цели 58 млрд руб. из регионального дорожного фонда.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против 17-летнего жителя Сочи, который подозревается в убийстве матери и нападении на младшего брата.

В Белореченске с директора предприятия взыскали 272 млн руб. за ущерб экологии.

В Крыму ограничения в работе мобильного интернета сохранятся до завершения специальной военной операции на Украине.