На Кубани прокуратура добилась выплаты семье погибшего участника СВО

Прокуратура Щербиновского района Кубани добилась выплаты 1,6 млн руб. материальной помощи четырем членам семьи погибшего участника СВО после того, как соцзащита отказывалась принимать заявления. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Проверка началась после обращения родственников погибшего военнослужащего. Они жаловались на то, что территориальный орган соцзащиты якобы не принимает от них документы на получение единовременной выплаты.

Следствие показало, что управление социальной защиты населения отклоняло заявления по формальным причинам. Прокуратура направила представление руководителю ведомства с требованием ликвидировать нарушения.

Документ рассмотрели и удовлетворили. Ответственного сотрудника учреждения наказали в дисциплинарном порядке.

В итоге четверо родственников погибшего военного получили причитающиеся им средства общим объемом 1,6 млн руб.

