В Белореченске с директора предприятия взыскали 272 млн за ущерб экологии

Белореченский районный суд вынес приговор директору предприятия за нарушение правил охраны окружающей среды. Руководитель признан виновным по ст. 246 УК РФ и приговорен к году исправительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что с 14 мая 2021 года по 29 января 2025 года директор организовал на сельскохозяйственном участке незаконную добычу полезных ископаемых. В результате деятельности произошла деградация земли и ухудшение ее свойств из-за снятия и перемещения плодородного слоя почвы.

Экологический ущерб составил более 272 млн руб. По иску прокуратуры суд взыскал эту сумму с осужденного и возглавляемых им юридических лиц.

Для обеспечения выплаты компенсации наложен арест на имущество ответчиков. Под арестом находятся производственная техника и оборудование, 14 земельных участков, два нежилых здания, четыре транспортных средства и денежные средства.

Анна Гречко