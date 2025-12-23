В Адыгее осудили туриста за вовлечение подростков в террористическую организацию

Суд в Адыгее приговорил к 15 годам лишения свободы 32-летнего выходца из Средней Азии за участие в террористической организации и вербовку несовершеннолетних жительниц Майкопа. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (вербовка в террористическую организацию). Доказательства, собранные отделом по расследованию особо важных дел, суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Следствие установило, что с сентября 2023 года по август 2024 года фигурант, будучи сторонником идей радикального ислама, неоднократно вел беседы с несовершеннолетними девушками из Майкопа. Разговоры проходили в том числе через мессенджеры. Мужчина одобрял деятельность запрещенной в России международной террористической организации и стремился пополнить ее ряды новыми участниками.

Уголовное дело возбудили на основе оперативных материалов регионального управления ФСБ России. Согласно приговору, осужденный проведет первые три года в тюрьме, затем будет переведен в колонию строгого режима.

Анна Гречко