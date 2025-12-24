На Кубани 25 декабря прогнозируют морозы до -12°C и метели

На Кубани с 25 по 28 декабря ожидается резкое похолодание до -12°C из-за вторжения арктических воздушных масс. Синоптики прогнозируют надвигающуюся метель, гололедицу и усиление ветра до 29 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Температура воздуха в регионе снизится на 8-10°C. В ночь на 25 декабря термометры покажут -3...-8°C, а днем ожидается -1...-6°C. 26 декабря потеплеет — от -3°C до +2°C. В северных и восточных районах края в эти дни столбики опустятся до -7...-12°C.

Во второй половине дня 26 декабря через край пройдет фронтальный раздел, который принесет дожди и мокрый снег. Северный ветер усилится до 15-20 м/с, затем сменит направление на западное.

С 26 по 28 декабря в отдельных районах скорость ветра достигнет 20-25 м/с, а на Черноморском побережье и в горах — 24-29 м/с.

В некоторых местах региона прогнозируют метель и ухудшение видимости до 500-1000 м. Возможны налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица и снежный накат, Жителей и гостей края просят учитывать прогноз при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что на горнолыжных курортах Сочи ждут похолодания и снега, чтобы открыть сезон.

Анна Гречко