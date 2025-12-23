Рост бюджета Татарстана на 24,1 млрд и открытие терминала аэропорта в 2026 году

В Татарстане планируют увеличить доходную часть бюджета на 2025 год на 21,4 млрд руб. Основной рост ожидается за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений. Расходная часть бюджета также может быть увеличена на 21,4 млрд руб.

Новый терминал аэропорта Казани планируют открыть в августе 2026 года. Пропускная способность терминала составит около 6 млн пассажиров в год. Новое здание будет обслуживать только внутренние рейсы.

Раис Татарстана Рустам Минниханов объяснил проблемы с поставками Ту-214 необходимостью импортозамещения двигателей. Он отметил, что для поточного производства лайнеров нужно построить агрегатные, логистические центры, завод по механической обработке. Эти проекты находятся в завершающей стадии. Рустам Минниханов выразил уверенность, что Казанский авиационный завод сможет выпускать 20 самолетов в год.

IT-выручка Татарстана в 2025 году составила 270 млрд руб. Рост по сравнению с 2024 годом составил 256,7 млрд руб. Налоговые поступления от отрасли в республике достигли 42,3 млрд руб., увеличившись на 20% за год.

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что железнодорожная отрасль в республике нуждается в оптимизации. Для решения проблемы необходимо создать локомотивный парк, а логистическим центрам — перейти на контейнерные перевозки.

Госэкспертиза одобрила проект центра трансплантации в Казани. Центр разместится в новом корпусе Республиканской клинической больницы на Оренбургском тракте. Сейчас в Татарстане функционируют пять центров трансплантологии.

В Татарстане трудоустроены две тысячи ветеранов специальной военной операции (СВО). Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что для трудоустройства военнослужащих в республике нужны психологические и реабилитационные центры.

Количество салонов красоты в Казани за год снизилось на 11,8%, число парикмахерских уменьшилось на 23,6%. Всего в Казани сейчас работает 840 салонов красоты и 515 парикмахерских.

Диана Соловьёва