Совкомбанк подтвердил свое место в тройке лидеров независимого рейтинга Mobile Banking Rank 2025

Мобильное приложение Совкомбанка для Android входит в тройку лучших по качеству цифрового клиентского опыта и сохраняет третье место в ежегодном масштабном исследовании Mobile Banking Rank 2025 от агентства Markswebb.

Фото: пресс-служба ПАО «Совкомбанк

Эксперты отмечают, что банк демонстрирует «редкий и продвинутый функционал в отдельных сценариях».

В числе ключевых преимуществ, выделенных аналитиками,— интеллектуальные платежи с рекомендованной суммой пополнения и быстрым вводом на основе истории, а также высокий уровень автоматизации сбережений за счет гибких автонакоплений. Уникальной особенностью финансовой аналитики в приложении стала возможность разделения одной транзакции на несколько категорий для детального учета расходов. Кроме того, клиенты могут видеть дату последней оплаты по шаблону и делиться самими шаблонами с другими пользователями банка.

За прошедший год в приложении была повышена прозрачность за счет улучшенного информирования о тарифах и комиссиях по различным операциям, включая переводы, cash-out и международные платежи. Также расширились возможности автоматизации: появилась функция настройки автоплатежей по подписке для отдельных типов услуг.

Согласно выводам исследования, рынок мобильных банков достиг стадии зрелости, где конкуренция смещается от наличия функций к глубине и естественности их интеграции в жизнь клиента. Успешное место Совкомбанка в рейтинге подтверждает, что цифровой сервис банка развивается именно в этом направлении, стремясь стать не просто инструментом для транзакций, а полноценным помощником для долгосрочного финансового сопровождения.

Полная версия отчета Mobile Banking Rank 2025 с детальным сравнительным анализом была представлена агентством Markswebb 18 декабря 2025 года.

ПАО «Совкомбанк», ОГРН 1144400000425, 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46

sovcombank.ru