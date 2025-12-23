Суд отменил условное осуждение виновнику ДТП в Анапе

Краснодарский краевой суд изменил приговор Анапского городского суда по делу Александра Мальцева, признанного виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По материалам дела, 14 февраля 2025 года фигурант Мальцев, управляя автомобилем «Инфинити» на трассе Анапа—Темрюк, не соблюдал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди «Хендай». От удара машину выбросило на встречную полосу, где произошло последующее столкновение с «Форд Фокус» и фургоном «Вис». В аварии погиб один человек.

Первоначально подсудимому было назначено условное лишение свободы на три года с двухлетним запретом на управление транспортом. Потерпевшие обжаловали решение. Суд апелляционной инстанции отменил условное осуждение, назначив Мальцеву реальное лишение свободы сроком два года с отбыванием в колонии-поселении. Размер компенсации двоим пострадавшим увеличен с 400 тыс. до 500 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков