Жителя Симферопольского района будут судить за убийство матери

Следственный комитет России по Крыму и Севастополю завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя села Урожайное Симферопольского района, который обвиняется в убийстве своей матери. Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

Как установили в следственном отделе по Симферопольскому району, вечером 23 сентября 2025 года в частном доме села Урожайное фигурант, находясь в нетрезвом состоянии, выяснял отношения со своей 67-летней матерью. Во время конфликта он несколько раз ударил пожилую женщину по голове, а затем сдавил руками ее шею. В результате полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

По ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу, где он находится в настоящее время. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Все необходимые следственные мероприятия проведены. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Алина Зорина