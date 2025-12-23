Кофейня «Зацепи» появится в DOGMA PARK

Сеть кофеен «Зацепи» откроет свою точку в микрорайоне DOGMA PARK.

Фото: пресс-служба ГК DOGMA

Новое пространство заработает уже в следующем году по адресу: ул. Марины Цветаевой, 7, строение Б.

DOGMA PARK активно заполняется новыми точками притяжения. Всего под коммерческие помещения в микрорайоне предусмотрено около 53 тысяч кв. м. Уже открыты пекарня, аптека, магазины свежих овощей и фруктов и строительных материалов. В декабре ожидается открытие магазина сети «Магнит».

«Мы стремимся развивать коммерческую инфраструктуру своих проектах и расширять партнерские отношения, формируя для жителей наших кварталов комфортное пространство. Важно, чтобы все необходимое для жизни и отдыха можно было получить, не выезжая за пределы ЖК. Так, сотрудничество с сетью кофеен "Зацепи" благотворно скажется на общей атмосфере в DOGMA PARK. Кофейня станет местом встреч и проведения досуга»,— поделился Голиков Александр, директор по коммерческой недвижимости ГК DOGMA.

«Наша команда запускает точки в высоком ритме, этот темп — отражение нового рынка. Сегодня кофейни — это центры общения и формирования комьюнити. Мы уверены, что возможность "зацепить кофе" должна быть в каждом дворе. При этом, безусловно, важна доходность проекта — мы тщательно выбираем локацию, оцениваем проходимость и заселенность жилых комплексов. Наша франшиза хорошо себя показала в микрорайоне "Самолет", уверен, что жители DOGMA PARK по достоинству оценят новое пространство»,— отметил Алексей Зацепилин, основатель сети кофеен «Зацепи».

Федеральный девелопер DOGMA возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодарском крае, Московской и Ленинградской областях, Калуге и Омске. За 13 лет успешной работы компания построила 2 млн кв. м жилья. Еще 2,6 млн кв. м — на стадии возведения. DOGMA входит в тройку лидеров по объемам текущего строительства в России (согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ). На сегодняшний день сдано точно в срок 96 многоквартирных домов в Краснодаре и Новороссийске, еще 11 масштабных объектов в пяти регионах РФ находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.

https://1dogma.ru/