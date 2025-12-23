Железнодорожная отрасль Татарстана требует оптимизации

Отрасль железнодорожного сообщения нуждается в дальнейшей оптимизации и развитии, в том числе необходимо перейти на контейнерные перевозки. Об этом заявил раис республики Рустам Минниханов на встрече со СМИ, посвященной подведению итогов года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Железнодорожной отрасли Татарстана необходим переход на контейнерные перевозки

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Железнодорожной отрасли Татарстана необходим переход на контейнерные перевозки

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Очень серьезно жалуются на железную дорогу. Нужны некие такие решения по повышению эффективности железной дороги: двухпутку сделать, локомотивный парк», — отметил раис Татарстана.

По его словам, не только железной дороге, но и отправителям и логистическим центрам нужно переходить на контейнеры, поскольку «железная дорога — это склад через вагон».

Господин Минниханов заявил, что за последние годы в республике хорошо отработали автомобильные дороги, теперь необходимо приступить к развитию железнодорожного сообщения.

Анна Кайдалова