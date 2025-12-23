На ремонт дорог «Крымавтодор» получит 6 млрд рублей в 2026 году

ГУП РК «Крымавтодор» получит более 6 млрд руб. в 2026 году на ремонт и содержание улично-дорожной сети Республики Крым. Как отметил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов, выделенных средств хватит для проведения ямочного ремонта, грейдирования, установки дорожных знаков, светофоров, остановок и нанесения разметки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Предприятие закупило 42 единицы новой дорожно-строительной техники в рамках прямой закупки и лизинговой программы. Среди приобретенного оборудования — комбинированные дорожные машины на базе КамАЗ для содержания автодорог в зимний и летний периоды, катки для уплотнения грунта и асфальтобетона, экскаваторы-погрузчики для устройства тротуаров и гравийных дорог, фронтальные погрузчики для работ с большим объемом сыпучих материалов.

По словам Сергея Аксенова, новая техника позволит предприятию как основному подрядчику качественно выполнять значительный объем работ по ремонту и содержанию крымских дорог.

«Благодарю руководителя ГУП РК "Крымавтодор" Максима Васильевича Демина, весь коллектив предприятия за работу»,— заявил глава Крыма.

Он также отметил, что дорожное строительство, ремонт и обслуживание дорог в регионе достигли высокого уровня, однако предстоит еще многое сделать, включая повышение качества ямочного ремонта и грейдирования.

Алина Зорина