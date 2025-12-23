Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии: «Маршрут № 321 не отменен»

Маршрут № 321 не отменен, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Перевозчик отработал все вопросы, и с завтрашнего дня общественный транспорт выйдет на маршрут по прежнему расписанию»,— сообщил господин Таранов.

Напомним, ранее пресс-служба компании сообщила о том, что новый перевозчик пригородных маршрутов Ижевска «АвтоТранс+» до конца года не будет обслуживать автобусный маршрут 321. До этого 21 и 22 декабря «АвтоТранс+» сообщал о сокращении 301 маршрута по техническим причинам.

Анастасия Лопатина